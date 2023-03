Pri nogometni Olimpiji odštevajo tekme do trenutka, ko si bodo tudi matematično zagotovili naslov državnega prvaka. Do konca sezone je ostalo še osem tekem, Ljubljančani pa imajo pred drugim Mariborom 15 točk naskoka. Tokrat jim v goste prihaja zadnjeuvrščeni Tabor, ki se krčevito bori za obstanek. Na tribunah v Stožicah se obeta večji obisk, saj je klub navijačem podaril 4000 brezplačnih vstopnic, ki so vse pošle.

Olimpija je sicer pred reprezentančnim premorom doživela hladen tuš, saj je v Murski Soboti klonila proti Muri, njen trener Albert Riera pa se je zapletel v nov spor, tokrat z Dejanom Grabićem. O igri po koncu sploh ni želel govoriti, a s petim porazom v sezoni zagotovo ni mogel biti zadovoljen. »Premor je bil dolg, vsi pa komaj čakamo, da se vrnemo nazaj v Stožice. Dva tedna brez tekmovalnega ritma je dolgo obdobje, zato smo že vsi neučakani, da spet igramo pred domačim občinstvom. Vzdušje v ekipi je kot že celotno sezono fantastično. Vsi sledimo enemu cilju, tako da se osredotočamo na naslednjo tekmo in na nove tri točke. Zadnji obračun s Taborom v Sežani se je končal z rekordno zmago, kar je dobra popotnica, a tekma v Stožicah bo povsem drugačna. Vsaka tekma je tekma zase. Ne bo lahko, se pa vsekakor nadejamo zmage. Od Sežane pričakujemo kompaktno igro na rezultat. V tekmo vstopajo z zadnjega mesta na lestvici, v borbi za obstanek pa jim motivacije ne bo primanjkovalo. A po drugi strani se tudi mi borimo, da čim prej zaklenemo naslov prvaka,« pravi nogometaš Olimpije Aljaž Krefl. Zaradi rdečega kartona na tekmi z Muro bo manjkal pomemben člen zmajev Augustin Doffo.

Maribor bo na gostovanju v Gorici poskušal doseči, da bo Olimpija čim dlje čakala na naslov prvaka. »Čaka nas zahtevna naloga, o tem ni dvoma. Ekipa, ki se bori za obstanek, za uresničitev cilja iztisne dodatno energijo. Vemo, da Reja želi brezhibno podobo moštva na igrišču. Z ostrimi linijami, s čim manj prostora med obrambno in zvezno vrsto. Posegli so tudi po nekaterih spremembah v načinu igre, moramo biti previdni, predvsem pa na naši zahtevani ravni,« sporoča trener Maribora Damir Krznar.

Državno prvenstvo, 29. krog, ob 15. uri: Celje – Radomlje, ob 17.30: Gorica – Maribor, ob 20.15: Koper – Bravo, ob 17.30: Olimpija – Tabor, ob 20.15: Domžale – Mura.