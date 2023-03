Mesec dni po hudi železniški nesreči v Grčiji, v kateri je umrlo 57 ljudi, so priprli prometnega inšpektorja grških železnic, je povedal predstavnik sodišča. Inšpektor Dimitris Nikolau je obtožen kaznivega dejanja oviranja prometne varnosti, zaradi česar so umrli številni ljudje, in uboja iz malomarnosti.

Nikolau je bil v službi v času nesreče 28. februarja, ko sta v bližini mesta Larisa čelno trčila potniški in tovorni vlak, potem ko sta več kilometrov vozila po istem tiru. 63-letni Nikolau je drugi železniški uslužbenec, ki so ga priprli v povezavi z nesrečo. Če bo spoznan za krivega, mu grozi kazen od deset let zapora do dosmrtne ječe. Pred tem je bil v povezavi z nesrečo obtožen in priprt tudi 57-letni Vasilis Samaras, dežurni načelnik postaje, ki mu grozi dosmrtna zaporna kazen, če bo spoznan za krivega ogrožanja javnega prometa in uboja iz malomarnosti. Druga dva zaposlena na železnici sta bila v začetku tega tedna po pričanju izpuščena proti varščini.

Tragična železniška nesreča, v kateri je umrlo veliko mladih, je sprožila gnev javnosti in množične proteste ter stavke po vsej državi. Razkrila je velike pomanjkljivosti v grškem železniškem omrežju, po nesreči pa so se okrepili pozivi k odstopu vlade. Grški premier Kiriakos Micotakis, ki se je zaradi nesreče znašel pod velikim pritiskom, je za 21. maj napovedal splošne volitve, čeprav se štiriletni mandat njegove vlade izteče šele julija. sta