Cvetna nedelja: butare od 1 do 25 evrov

Da je pred vrati velika noč in z njo cvetna nedelja, napovedujejo stojnice za stolnico na osrednji mestni tržnici, ki so te dni polne prazničnega okrasja in butar. Med butarami prevladujejo ljubljanske, narejene iz oblancev, za katere je treba odšteti od 1 in 20 evrov. Cena je seveda odvisna od velikosti in s tem bujnosti okrasja. Zelene butarice, v katere je spleteno različno zelenje, stanejo od 5 do 25 evrov. Izbirati pa je mogoče tudi med butarami, v katerih se prepletajo oblanci in zelenje. Na tržnici ne manjka niti oljčnih vejic, v šopkih jih je mogoče dobiti za 1 do 3 evre, posamezne veje pa stanejo od 1 do 5 evrov. nm