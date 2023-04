Izgubil meso, dobil titan

Igralec Jeremy Renner, ki mu je teptalnik snega na novoletni dan zlomil več kot 30 kosti, ko ga je poskušal ustaviti, da ne bi povozil njegovega nečaka, je dal prvi televizijski intervju po nesreči. Za televizijo ABC se je pogovarjal z Diane Sawyer, ki ji je povedal, da se je v trenutku nesreče odločil, da bo preživel, oziroma se je odločil, da ga to ne bo ubilo. Dodal je, da bi vse, kar je storil takrat, storil tudi danes. Pojasnil je še, da je bil v času nesreče in po njej buden ter se je zavedal vsakega trenutka, potem ko je čezenj zapeljal ta sedemtonski stroj. »V tej izkušnji sem izgubil veliko mesa in kosti, a so me znova napolnili z ljubeznijo in titanom,« se je pošalil.