Severina obsojena na denarno kazen zaradi žalitve socialne delavke

Sodišče v Zagrebu je na denarno kazen nepravnomočno obsodilo pevko Severino, in sicer zaradi kršenja javnega reda in miru, potem ko je lani žalila delavko centra za socialno delo. Za ta prekršek je na Hrvaškem zagrožena denarna kazen od 20 do 100 evrov ali do 30 dni zapora. Sodbo je za hrvaške medije potrdila Severinina PR-ekipa, ki je še sporočila, da se bo pevka na razsodbo pritožila.