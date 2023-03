Mariborsko okrožno sodišče je velenjskega poslovneža Tomaža Ročnika avgusta lani spoznalo za krivega zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, Milano Lah in Petra Lobnika iz Probanke pa pomoči pri tem. Vsem trem je izreklo eno leto in osem mesecev zapora.

Ročnik naj bi decembra 2008 zlorabil položaj direktorja v družbah Toming Consulting in Millcom Skupina, s tem ko naj bi ti morali kupiti od Probanke delnice Nove KBM po ceni 36 evrov za delnico, čeprav naj bi vedel, da je takrat borzna cena znašala 11 evrov za delnico. S tem je Probanki po navedbah tožilstva pridobil veliko premoženjsko korist v višini nekaj več kot 3,1 milijona evrov.

Ročnikov odvetnik Igor Marinšek je danes na višjem sodišču dejal, da bi sodišče prve stopnje moralo izdati oprostilno sodbo, saj odločilna dejstva, na katerih je grajena obtožba, temeljijo na očitku o lažno sklenjenih opcijskih pogodbah, katerih obstoj pa ni dokazan.

Zagovornik Milane Lah Franci Šošterič je v prvostopenjski sodbi prav tako zaznal bistvene kršitve določb kazenskega postopka. Po njegovih besedah med drugim ni dokazano, da je Ročnik dejansko želel pridobiti sebi ali Probanki veliko premoženjsko korist ali škodo, očitek pomoči pri tem pa ni konkretiziran. »Pomoč pri kaznivem dejanju je kazniva le, če je naklepna,« je dejal.

Odvetnik Miha Šošić, ki zastopa Petra Lobnika, je višje sodnice opozoril, da danes poznamo posledice finančne krize, decembra 2008 pa te »niso bile nikomur jasne« in to bi bilo treba upoštevati pri sodbi. Prav tako je poudaril, da v tem primeru ni prišlo do oškodovanja Probanke, zato se ne more z njim razčiščevati bančne luknje, ki je vodila do propada banke.

V izrečeni sodbi obdolženim po besedah Šošića ni izkazanega jasnega naklepa, prav tako ni jasno, kako točno naj bi Milana Lah in Peter Lobnik neposredno pomagala pri izvedbi domnevno kaznivega dejanja. Zdi se, da sta kriva samo zato, ker sta bila na vodilnih položajih, zato se odvetnik sprašuje, kdo sploh bo še želel opravljati te funkcije, če se jim bo tako sodilo.

Od obtoženih je bila danes na obravnavi le Milana Lah. Čeprav na višjem sodišču ni zagovora obdolženih, je Milana Lah povedala, da se je ves čas trudila sodišču pojasnjevati okoliščine in delovanje banke, saj da banka ni enostaven sistem.

Višja državna tožilka Barbara Lipovšek pa je višjim sodnicam predlagala, da se vložene pritožbe kot neutemeljene zavrne.