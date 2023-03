V izjavi letališča v Pulju so navedli, da je danes okoli 12.30 ure pri vzletu prišlo do nesreče manjšega letala, pri čemer sta življenje izgubili dve osebi. Gre za tuja državljana, izjavo povzema hrvaški portal N1.

Po poročanju hrvaškega portala Istra24 je letalo imelo nemške oznake, zaradi česar se domneva, da sta bila v njem nemška državljana, zakonski par.

Portal Index je medtem poročal, da naj bi šlo pri letalu, ki je strmoglavilo na puljskem letališču, za letalo podjetja Pipistrel, Virus SW, ki ga proizvajajo v Sloveniji in Italiji. Podjetje je sicer leta 1989 ustanovil slovenski podjetnik Ivo Boscarol, lani pa ga je prodal ameriškemu podjetju Textron.

Na letališče so bile napotene številne ekipe gasilcev in reševalnih vozil. Po besedah direktorice letališča v Pulju Nine Vojnić Žagar je letalski promet na letališču do nadaljnjega ustavljen, za potnike, ki so čakali na druge lete, pa bodo organizirali avtobusni prevoz. Kot je še dejala, je to prva letalska nesreča na puljskem letališču.

O vzrokih nesreče ni želela ugibati, ker, kot je dejala, še niso znani. Za ugotavljanje vzrokov nesreče je pristojna Agencija za preiskovanje letalskih nesreč, na letališču pa pričakujejo prihod njenih predstavnikov, je pojasnila Vojnić Žagar.