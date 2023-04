Reševanje planeta: Ali lahko funkcionira »kooperativno rivalstvo«?​

Istega dne, ko je Mednarodni odbor za podnebne spremembe objavil zadnje poročilo o izjemno nujnih podnebnih ukrepih, je kitajski predsednik Xi Jinping v Moskvi obiskal ruskega predsednika Vladimirja Putina. Tam sta voditelja sprejela izjavo, v kateri sta kritizirala Zahod in poudarila svoj namen, da poglobita kitajsko-rusko strateško partnerstvo. Šlo je za zgovorno naključje, ki kaže na zelo velike napetosti v današnjih mednarodnih odnosih. Na eni strani nujnost ohranjanja globalnih javnih dobrin – kot so podnebje in biotska raznovrstnost ter institucije in postopki, ki naj preprečijo prihodnje pandemije – terja koordinirano ukrepanje. Na drugi strani pa takšno koordinacijo vse bolj otežujeta geopolitična razdrobljenost in čedalje večje kitajsko-ameriško rivalstvo.