A časi se spreminjajo in celo kritiki so počasi utihnili, očitno imajo druge probleme, še več, dirigenti, ki so navadno vodili velike zabavne orkestre, so postali pomemben del zgodovine lahke glasbe. Gre za glasbo, ki se je poslušala predvsem v petdesetih, šestdesetih, sedemdesetih in osemdesetih. V prvi vrsti gre za bolj ali manj zanimive priredbe znanih skladb, je imel pa vsak od danes razvrščenih nekaj svojih, avtorskih uspešnic.

Herp Alpert

Herbert Alpert - Herb (1935) je ameriški trobentač, ki je v šestdesetih letih vodil skupino Herb Alpert & the Tijuana Brass. Skupaj z Jerryjem Mossom je ustanovil veliko založbo A&M Records in jo pozneje dobro prodal PolyGramu. Alpert je posnel 28 albumov, ki so pristali na lestvici Billboard 200, med njimi jih je pet doseglo prvo mesto. Pohvali se lahko s 14 platinastimi in 15 zlatimi albumi. Skupaj naj bi po vsem svetu prodal kar 72 milijonov različnih plošč, ob tem pa je edini glasbenik, ki je dosegel prvo mesto ameriške lestvice Billboard hot 100 kot vokalist, s skladbo This guy's in love with you (avtorjev Burta Bacharacha in Hala Davida), in kot inštrumentalist, s skladbo Rise leta 1979 (avtorjev Andyja Armerja in Randyja Alperta). Med številnimi priznanji ima osem grammyjev in grammyja za življenjsko delo. Paradoksalno, leta 2006 je bil sprejet v dvorano slavnih rokenrola. Leta 2013 je dobil državno medaljo za umetnost. V naših krajih ga poznamo po avizu za legendarno oddajo V nedeljo zvečer, z inštrumentalno skladbo Tijuana taxi.

Henry Mancini

Ameriški flavtist in dirigent Enrico Nicola Mancini (1924–1994) je med današnjimi skladatelji najplodovitejši in verjetno najbolj avtorski. Gre za avtorja, ki se lahko pohvali s štirimi oskarji, zlatim globusom in dvajsetimi grammyji ter še posthumnim grammyjem za življenjsko delo leta 1995. Ima neverjeten opus, njegova je tudi glasba za televizijsko serijo Peter Gunn, glasba za film Pink panter, pa tudi glasba Moon river iz filma Zajtrk pri Tiffanyju. Leta 1969 mu je z ljubezensko temo iz filma Franca Zeffirellija Romeo in Julija celo uspelo priti na vrh Billboardove lestvice.

Bert Kaempfert

Bert Kaempfert (1923–1980) je bil nemški vodja orkestra in skladatelj. Uvrščajo ga med glasbenike na meji jazza in lahke glasbe (sam je pravil, da snema glasbo, ki ne moti), omeniti pa velja tudi njegovo obdobje skladb z afriškimi motivi na albumu A swingin' safari iz leta 1962. Ob mnogih inštrumentalnih uspešnicah gre Kaempferta omeniti kot avtorja zimzelenih Strangers in the night, Danke schoen in Moon over Naples (Spanish eyes). Z inštrumentalno Wonderland by night pa je leta 1961 postal prvi Nemec, ki je osvojil prvo mesto na ameriški lestvici.

Franck Pourcel

Marsikje lahko preberete, da je Pourcel (1913–2000) izumitelj lahke glasbe. O tem bi lahko razpravljali, a francoski skladatelj je bil dolga leta uradni francoski dirigent evrovizijskih tekmovanj, hkrati pa je posnel 250 albumov in okoli 3000 skladb. Pourcel se je občasno povsem predal resni glasbi in dirigiral celo londonskim filharmonikom. Po drugi strani pa med njegove največje uspešnice štejejo njegovo originalno verzijo skladbe I will follow you in inštrumentalno priredbo skladbe Only you, leta 1975 pa je napisal tudi himno za takrat novo letalo concorde.

James Last

Nemški skladatelj in vodja orkestra James Last (1929–2015) je kljub kritikam, da izvaja kičasto glasbo, prodal v svetu menda kar 200 milijonov plošč. Skupaj s svojim orkestrom je jazzovski basist sprva igral, kot je sam pravil, veselo glasbo, samo v Angliji je kar 65 albumov doseglo lestvice. Njegova skladba Happy heart je postala mednarodna uspešnica v interpretacijah Andyja Williamsa in Petule Clark, še več uspeha je imela skladba Eine ganze nacht (Games that lovers play). S svojo bigbendovsko glasbo je kar 90-krat nastopil v londonski dvorani Royal Albert Hall.

Paolo Mantovani

Beneški skladatelj in dirigent (1905–1980), ki je prepričal publiko s svojim značilnim godalnim slogom, je vrh svoje kariere dosegel v Angliji, kjer velja, da je bil s svojimi orkestri najpriljubljenejša skupina pred Beatlesi. Med mnogimi uspešnicami in priredbami, ki so se uvrščale tudi na vrh angleške lestvice (The song from Moulin rouge, Cara mia in Theme from Exodus), je postavil tudi nekaj muzikalov. V ZDA je s serijo albumov dosegel visoke uvrstitve, z albumom Film encores pa je leta 1957 dosegel tudi prvo mesto Billboardove lestvice.

Ray Conniff

Ameriški skladatelj (1916–2002) se je lahke glasbe lotil s pevskim zborom in orkestrom. Kljub temu da svojih skladb praktično ni izvajal oziroma niso bile velike uspešnice, je briljiral s priredbami, ženske vokale je podvajal s trobentami, moške s pozavnami. Dirigent z značilno pričesko naj bi s svojimi zasedbami prodal kar 70 milijonov različnih plošč. Med njegove največje uspešnice sodijo priredba Larine pesmi (Somewhere my love), Looking for love, Winds of change in kopica priredb božičnih skladb, ki so izhajale na prednovoletnih albumih.

Billy Vaughn

William Vaughn (1919–1991) je bil ameriški pevec, večinštrumentalist in vodja orkestra. Nastopal je z vokalno skupino Hilltoppers, a je leta 1954 ustanovil svoj orkester in še istega leta uspel s skladbo Melody of love. V naslednjem desetletju in pol je v svojem slogu (z dvema saksofonoma in kitaro v glavni vlogi) na Billboardovo lestvico uvrstil 42 popevk in šestintrideset albumov (na prvem mestu je bil s Theme from A summer place iz leta 1960), se pa zdi, da je bila njegova melodična glasba celo uspešnejša v Evropi, kjer je uspel s priredbama La Palome in Wheels.

Percy Faith

Kanadski skladatelj in vodja orkestra Percy Faith (1908–1976) je postal znan po priredbah inštrumentalnih balad in božičnih pesmi ter s svojim slogom lahke glasbe postal stalnica svetovne popularne glasbe v petdesetih letih, tudi zato, ker je v skladbe ob pihalih postopoma vključeval več godal. Uspehi? Med najboljšimi malimi ploščami je imel med desetinami visokih uvrstitev kar tri na prvem mestu v ZDA (Delicado, 1952, Moulin rouge theme, 1953 in Theme from A summer place, 1960), hkrati je imel Faith na lestvicah kar 21 svojih albumov.

Paul Mauriat

Popevka L'amour est bleu je bila leta 1967 predstavnica Luksemburga na evrovizijskem tekmovanju. Zapela jo je Vicky Leandros, skladba pa je zasedla četrto mesto. Toda ko jo je vzel v roke skladatelj in dirigent Paul Mauriat (1925–2006), se je v inštrumentalni obliki (Love is blue) zavihtela na vrhove lestvic leta 1968. Tudi na vrh Billboardove. Mauriat je imel med najboljšimi osem priredb znanih skladb. Med mnogimi albumi pa je treba omeniti najuspešnejšega Blooming hits, na katerem so ob Love is blue tudi priredbe Somethin' stupid, Penny Lane, Puppet on a string …