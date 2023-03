»Zgodilo se je to, kar se ne bi smelo zgoditi. Ko pacient drugič kliče po pol ure, bi moral vsak zdravnik vedeti, da nekaj ni v redu,« je na današnji novinarski konferenci opozoril minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Minister se je uvodoma opravičil družini 74-letnika, ki je umrl na poti v ZD Velenje, in jim izrekel sožalje. Povedal je, da so ob dogodku odreagirali podobno, kot so ob septembrski zamenjavi identitet pacientov v celjski bolnišnici. »Takoj je treba ustrezno razjasniti, ali je šlo za sistemsko anomalijo, lokalno nepravilnost ali strokovno napako in ali bi to lahko na sistemski ravni preprečili,« je dejal.

Minister Bešič Loredan je napovedal notranji izredni strokovni nadzor, ki bo pokazal, ali je bilo vse storjeno v skladu s smernicami in priporočili. Do takrat ne bo ocenjeval, kaj je kdo delal prav, kdo pa narobe. »Ko bomo dobili poročilo, bomo ocenili, ali bomo odredili celostni nadzor. Ne samo izredni upravni, ampak tak, kot smo ga v bolnišnici Celje,« je dodal minister. Po njegovih besedah je ključno, »da na državni ravni pridemo do popolnoma enotnega odziva na klic in da dokončamo prenovo mreže nujne medicinske pomoči (NMP).

Ocenili so, da stanje pacienta ni nujno

Policija nesrečo na Kidričevi ulici v Velenju, o kateri je bila obveščena v sredo okoli 5.30, obravnava kot prometni dogodek, saj je bilo ugotovljeno, da smrt 74-letnika ni bila posledica prometne nesreče. Po informacijah ministra je zadevo že prevzel preiskovalni sodnik, ki preiskuje okoliščine.

Po doslej znanih informacijah, ki sta jih predstavila minister in Darko Čander z ministrstva, je umrli na številko 112 klical ob 4.02, po razgovoru pa je bil glede na težave, ki jih je navajal, napoten v ZD Velenje. Tja je prišel ob 4.30, obravnavala ga je dežurna zdravnica, ki mu je predpisala terapijo in mu izdala napotnico za obisk urologa v bolnišnici, nato je bil napoten domov.

Ob 5.08 je ponovno poklical na številko 112 in glede na to, da je že bil obravnavan v dežurni službi, je bilo dogovorjeno, da še enkrat kliče v dežurno ambulanto ZD, kjer je vnovič govoril z zdravnico, ki se je po navedbah ZD odločila za dodatne ukrepe, dogovorjeno je bilo, da moški ponovno pride v ZD. Nato so na številki 112 ob 5.26 prejeli obvestilo, da je bila v bližini ZD nesreča, zato je bila aktivirana ekipa nujne medicinske pomoči. Oživljanje moškega ni bilo uspešno, pokojnika so nato ob 6.30 pripeljali v ZD Velenje.

Po ministrovih besedah sta bili v času klica ob 5. uri zjutraj v ZD Velenju na voljo obe vozili za nujno medicinsko pomoč. To je potrdil tudi direktor ZD Velenja Janko Šteharnik, ki pa je opozoril na razliko med nujnimi prevozi, ki jih aktivirajo s klicem prek številke 112, in nenujnimi prevozi, ki so na voljo od 7. ure dalje čez dan in s katerimi upravlja tudi dežurni zdravnik, medtem ko dežurni zdravnik po njegovih besedah ne naroča nujnih vozil.

Direktor ZD Velenje: NMP ni taksi služba za bolnišnico

Direktor ZD Velenje Janko Šteharnik je povedal, da je dežurna ekipa zdravstvnega doma ukrepala v skladu s pravilnikom in da je do dogodka prišlo po naključju. »Na osnovi pogovora s pacientom so v ZD ocenili, da njegovo življenje ni ogroženo in da je sposoben sam priti v zdravstveni dom, saj mu je bila postavljena diagnoza ledvični kamni. Žal pa niso vedeli za njegove pridružene bolezni, zlasti anevrizmo, kar je pokazala šele obdukcija. Pacient v nobenem trenutku ne z dokumentacijo ne z besedo o čemerkoli drugem, kot o stanju, ki mu je povzročalo bolečino, ni informiral zdravstvenih delavcev,« je dejal Šteharnik.

Kot je dodal, je pacient v drugem klicu zaprosil za prevoz v bolnišnico, za kar je tudi dobil napotnico. »Vendar NMP ni taksi služba za za bolnišnico,« je pojasnil Šteharnik.

Po besedah ministra Bešič Loredana so od zdravstvenega doma zahtevali izredni strokovni nadzor. »Ko bomo dobili odgovore, se bomo odločali o naslednjih postopkih,« je poudaril in dodal, da bo po izsledkih nadzora vodstvo ZD tisto, kjer se bo preverjala odgovornost. »Jaz odgovornost sprejemam, zato se tudi že mesece zavzemam za prebovo NMP,« je še dejal.

Ta primer po njegvem potrjuje, da organizacija NMP ne sledi razvoju stroke in s tem predstavlja vedno večja varnostna tveganja. »Zatp je ključno je, da na državni ravni pridemo do popolnoma enotnega odziva na klice. Vse izvajalce je treba vključiti v enoten sistem, kar bomo naredili najkasneje s 1. januarjem 2024,« je dejal minister. Kot je pojasnil, se izdelava strokovnih izhodišč za prenovo mreže NMP pri koncu, temu pa bo sledila široka javna razprava. »Mrežo NMP je treba sistemsko urediti, da do takšnih primerov ne pride nikoli več,« je še opozoril.

Bešič Loredan: Stavka zdravnikov ni potrebna

Minister se je danes odzval tudi na napoved zdravniškega sindikata Fides, da bodo v nedeljo nadaljevali prekinjeno zdravniško stavko, če do jutri ne bo oblikovan plačni steber za zdravstvo. Sam, kot je dejal, nasprotuje tovrstnemu zaostrovanju s strani sindikatov. »Pogajanja tečejo, vlada je pojasnila dvomesečno zamudo, poleg tega imamo vse nastavke, da lahko v nekaj tednih oblikujemo tarifni del in vse ostalo, kar je predmet pogajanj, oblikujemo plačni steber in damo zakon v zakonodajni postopek,« je dejal Bešič Loredan in kot ključen datum, izpostavil30. junij. »Če do tega datuma, ki je sicer tudi zapisan v vseh sporazumih, vlada ne opravi svoje naloge, pa moramo mi prevzeti politično odgovornost;« je dejal.

Vladna stran je, kot je znano, sindikate prejšnjo sredo obvestila o zamiku časovnice za oblikovanje plačnega stebra za zdravstvo in socialno varstvo na 1. junij, rok za vložitev stebra v zakonodajno proceduro pa ostaja 30. junij.