Iz rok jim je spolzel šele s koncem 1. svetovne vojne, ko je prvič postal italijanski. Zaradi prej omenjenega številnega slovenskega prebivalstva, ko je bilo zlasti njegovo zaledje poseljeno s pretežno slovenskimi prebivalci, se je to pristaniško mesto po nekakšni naravni poti, gledajoč z našimi očmi, vedno štelo za slovensko. 1. maja 1945 so vanj vkorakale in ga osvobodile enote jugoslovanske 4. armade s slovenskim 9. korpusom na čelu. Toda ker so istega dne s severa v Trst vkorakale tudi zavezniške enote, ki so se pred tem dejanjem naposlušale italijanskih pripovedi o zgodovinskem pomenu tega mesta za italijansko ljudstvo, je prišlo do velikega vprašanja, čigav je pravzaprav Trst. Ker tega zapletenega vprašanja ni bilo mogoče rešiti čez noč, so leta 1947 ustanovili Svobodno tržaško ozemlje, razdeljeno na coni A in B, ter nekako čakali, kaj bo prinesel čas. Kljub drugačnim določilom pogodbe so Italijani v coni A vse bolj prevzemali oblast in se v Trstu pred zavezniki kazali v vlogi žrtve. To je doseglo enega od vrhuncev 20. marca 1952, ko so pripravili večjo nacionalistično manifestacijo, ki bi se gotovo razvila v resen konflikt med avtohtonima narodoma, če ne bi vmes posegle zavezniške varnostne enote in nastalih nemirov zadušile.

»Veličine« organizirajo, ljudje pa osebno plačujejo

Kot je bilo več dni prej najavljeno, se je predvčerajšnjim vršila v Trstu italijanska šovinistična manifestacija, ki so jo priredile italijanske nacionalistične stranke, katerim na čelu sta stala demokristjanski župan Bartoli in conski predsednik Palutan, da bi »proslavili« obletnico tristranske sleparije. Iredentistično časopisje je že nekaj dni pripravljalo »primerno« vzdušje in pozivalo Tržačane, naj se udeleže manifestacije. (…)

Že v četrtek zjutraj so se dogodili prvi incidenti. (…) Popoldne ob 17. se je v gledališču Verdi začela manifestacija, na kateri je kot glavna oseba nastopil s svojimi solzami, svojo običajno demagogijo in svojimi klici na Boga župan Bartoli, medtem ko se je na Velikem trgu začela odigravati tragedija njegove manevrne množice. (…)

Največje negodovanje se je opazilo ob brutalnem zadržanju policije proti manifestantom, ki so resno poskusili, kaj pomeni kolonialni režim in okupacija predstavnikov tistih velesil, na katere se je malo prej tako solzavo skliceval g. Bartoli. Nemiri, napadi policije, batine so se nadaljevali dolgo v noč. Rdeči križ je prepeljal v bolnico 16 ljudi, med katerimi so štirje hudo ranjeni, 56 pa jih je bilo pridržanih. V tej manifestaciji so prišli do izraza tudi provokatorski nameni fašistov, ki so se šopirili s svojimi ogabnimi šovinističnimi krilaticami. (…)

Delo (Trst), 22. marca 1952

Italijanska vlada je protestirala glede Trsta

RIM. – Italijanska vlada je opozorila vladi Zdr. držav in Velike Britanije na resnost položaja v Trstu ter izjavila, da so zadnji dogodki tam dokaz, da se mora čimprej rešiti tržaško vprašanje.

Premier de Gasperi je v svojem pridruženem svojstvu zunanjega ministra osebno protestiral pri angleškem ambasadorju nad metodami, ki se jih je posluževala zavezniška vojaška policija pri razganjanju demonstrantov v Trstu. (…)

Italijanska poslanika v Londonu in Washingtonu sta bila telefonično obveščena iz Rima, naj intervenirata o tržaškem incidentu pri vladah, pri katerih sta akreditirana. Naročeno jima je bilo, da povesta angleški in ameriški vladi, da slednji ne razumevata delikatnega položaja, ki je nastal v Trstu, ter da sta obe vladi zavzeli stališče, ki bi bilo morda opravičljivo proti tolpi banditov, je pa neodpustno napram mirnim državljanom, ki so izrazili svoje politično občutje na edini način, potom katerega so ga mogli izraziti.

V svojem govoru v zbornici poslancev je de Gasperi izjavil, da »nam je Trst najdražji med vsemi mesti«, ter je zagotovil Tržačanom, da je »njihova stvar – stvar vseh Italijanov!« Nato pa je pozval Zdr. države, Veliko Britanijo in Francijo, naj izpolnijo svojo obljubo, ki so jo dale pred štirimi leti, da bodo namreč poskrbele, da pride Trst nazaj pod Italijo.

Ameriška domovina, 25. marca 1952

Rimska vlada je organizirala nedavne demonstracije v Trstu

RIM. 25. – Hrup o Trstu je še vedno v središču italijanskega političnega življenja in le malo upanja je, da se bo polegel, kajti bližajo se upravne volitve v južni Italiji in vsi glavni konkurenti začenjajo svojo volilno kampanjo ne morda s konkretnimi problemi italijanskega juga, temveč s šovinističnim tekmovanjem, kdo bo z večjim »patriotizmom« govoril o Trstu. Ni mogoče reči, da bi demokristjani ali kominformisti kakor koli zaostajali za neofašisti. (…)

O tržaških nemirih pa pravi list, da so »v skladu s cilji, ki jih v manj jasni obliki zasleduje italijanska vlada.« (…)

Primorski dnevnik, 26. marca 1952

SLOVENCI!

Dogodki zadnjih dni so nas prepričali, da italijanski imperializem ponovno dviga glavo in steguje svoje grabežljive kremplje po naši zemlji, ki smo jo z ogromnimi človeškimi in materialnimi žrtvami osvobodili. Od rimske vlade naročene in od njenih tržaških agentov skrbno pripravljene demonstracije 20. marca in naslednje dni je italijanska diplomacija po svoji tradicionalni taktiki izsiljevanja uporabila za pritisk na angleško in ameriško vlado, da pristajata na nove koncesije italijanskemu iredentizmu, v škodo tržaškega prebivalstva. (…)

Primorski dnevnik, 30. marca 1952

Odmevi tržaških dogodkov v svetu

Tržaški marčni dogodki so neugodno odjeknili v svetu. Ves zahodni tisk je obsodil fašistično nestrpnost, ki je prišla preočitno do izraza pri iredentističnih izgredih v Trstu in Italiji. Opazili smo, da so nekateri ameriški pa tudi angleški listi v prvih dneh izgredov skušali te izgrede vsaj delno opravičiti; ko pa je postalo tudi za te liste jasno, da so se fašistični iredentisti povezali s kominformisti, in drzno nastopali proti »zahodnemu imperializmu«, »angleškemu kolonializmu« in »ameriškemu kapitalizmu«, so svoje pisanje takoj spremenili in izgrede brez izjeme obsodili. (…)

Demokracija (Trst, Gorica), 4. aprila 1952

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib