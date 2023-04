Napad na LGBTQA+ skupnost v Banjaluki: Ona je njihova! Ona ni naša!

»Ona je njihova! Ona ni naša!« S temi besedami so meščani Banjaluke pred dvema tednoma opozorili huligane, da se med njih skuša skriti Vanja Stokić, novinarka in urednica portala eTrafika. »Poskusila sem zbežati, huligani so me ujeli in vrgli po tleh ter začeli udarjati po meni. V tistem trenutku se spomnim samo tega, da sem videla, kako so pretepali Ajdina in ga po glavi udarili s steklenico.« Huligani so na ulicah Banjaluke lovili člane skupnosti LGBTQA+, Stokićevo so pretepli skupaj s partnerjem Ajdinom Kamberjem, ki je novinar Deutsche Welle.