Tlakovanje poti za trajnost: Več znanosti ali drugačna znanost?

Zadnje znanstveno poročilo medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC) odločevalcem ne pušča manevrskega prostora. Pasivnost, neambicioznost in neobravnava pravičnosti pomenijo pospeševanje podnebne in družbene krize. Namesto tega so potrebne temeljite – preobrazbene spremembe. A kako jih uvesti in kako lahko pri tem pomaga znanost?