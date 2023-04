Vlečenje na vzhod: Premiki

Velikim vojnam in pandemijam sledijo premiki, ki menjajo geopolitično podobo sveta. Po prvi svetovni vojni in pandemiji španske gripe so razpadla tri velika cesarstva (avstro-ogrsko, otomansko in rusko), po drugi svetovni vojni se je oblikoval svetovni red, ki, s korekcijami po koncu hladne vojne, traja do danes. Ameriška globalna dominacija je že nekaj desetletij v zatonu, ogroža jo kitajsko dvigovanje h globalnemu vrhu.