Žičnati zakoni

Pred dnevi sem sedel na večerji v splitskem hotelu Slavija in med pogovorom z natakarico nekaj časa zaman umeščal njen naglas na zemljevid nekdanje skupne države. Navadil sem se že, da turistični delavci v Dalmaciji prihajajo iz različnih koncev Jugoslavije in da zato govorijo najrazličnejše inačice moje materinščine, a naglas natakarice mi je bil scela neznan in zaman sem po svojem jezikovnem spominu brskal za njim. Naposled pa se mi je vendarle posvetilo, da natakarica sploh ne prihaja iz naših krajev, marveč po vsej verjetnosti iz Azije, in da je njena brezhibna hrvaščina njen drugi, tretji ali šesti jezik. Spomnil sem se namreč prijateljeve zgodbe o številnih Filipincih in Nepalcih, ki po novem v Zagrebu vozijo taksije in razvažajo hrano, in njegovega začudenja, da jih v Ljubljani ni. Oziroma da jih jaz še nisem opazil.