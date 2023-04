Konec sveta

Ne vemo, ali je bral Henrika Ibsena in kje prebral njegovo modrost o tem, da »tisoč besed nikoli ne bo pustilo takega vtisa kot eno samo delo«, a stavek, kakršnega poznamo danes, je prvi uporabil Arthur Brisbane, legendarni ameriški časopisni urednik, nikakor ne po naključju pionir odnosov z javnostjo, mentor štirih stebrov kapitalističnega 20. stoletja: izumitelja Thomasa Edisona, ki si ga je izmislil, industrialca Henryja Forda, ki ga je proizvedel, multimilijarderja Johna D. Rockefellerja, ki ga je financiral, in na koncu časopisnega magnata Williama Randolpha Hearsta, ki ga je tiskal in objavil. Potemtakem ni naključje niti to, da Brisbane svoje slavne parafraze Ibsena ni izgovoril na kakšnem uredniškem sestanku, na katerem bi napovedal dobo časopisne fotografije, ampak na nekem banketu oglaševalcev marca 1911, s čimer je sugeriral moč vizualnega v marketingu. »Uporabite sliko,« je rekel takrat. »Slika je vredna tisoč besed.«