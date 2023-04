Imamo težavo

Predsednik vlade Robert Golob je po vstopu v politiko, premočni zmagi na parlamentarnih volitvah in oblikovanju koalicijske vlade z udobno večino v državnem zboru napovedoval marsikaj, a ključna sprememba, ki jo je omenjal, je bila drugačna, boljša komunikacija. Aroganca oblasti in grožnje, ki jih je tretja Janševa vlada materializirala v drakonskih globah za uživanje hrane na prostem ter vsesplošni uporabi vodnega topa in solzivca na mirnih demonstracijah proti avtoritarnim izpadom radikalne politike pod zastavo stranke SDS, so referenčne točke, okoli katerih je slovenska družba našla pomembno soglasje in koalicijo političnih sil za spremembe.