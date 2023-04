Iz bazenov se je počasi podal tudi v plavanje v odprtih vodah ter se na podlagi lastne in dedkove življenjske izkušnje spopadanja z depresijo odločil, da se bo lotil velikega podviga zbiranja donatorskih sredstev za lokalno društvo duševnega zdravja. Izbral si je eno najtežjih plavalskih preizkušenj na svetu. Preplavati namerava sedem morskih ožin, in to v enem samem letu, povrhu pa še potolči – če se bo le dalo – vse postavljene rekorde oziroma izboljšati skupni plavalni čas vseh sedmih plavalskih podvigov. Trenutno je na dobri poti. Od sedmih preizkušenj je opravil že tri, nov svetovni rekord pa je zgrešil zgolj pri enem podvigu. Lansko jesen je preplaval 33,5 kilometra Rokavskega preliva med Veliko Britanijo in Francijo ter 35-kilometrski Severni preliv med Severno Irsko in Škotsko. Za tretjo preizkušnjo si je pred dnevi izbral 23-kilometrsko Cookovo ožino med severnim in južnim otokom Nove Zelandije. V štirih urah in 33 minutah je pri štirinajstih stopinjah temperature vode preplaval ožino in za štiri minute podrl petnajst let star rekord. Še štiri plavalne preizkušnje so pred njim. Naslednja, 42-kilometrsko plavanje po havajskem prelivu Molokaj, je ena izmed težjih.