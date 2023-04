Okoli 1500 kilometrov južneje od bolj znanih Falklandskih otokov je naloga Ballantynove sprejemati turiste, ki si z ladjo pridejo ogledat prostore nekdanjega vojaškega oporišča, zdaj delno preurejenega v muzej in vremensko postajo. Poleg razlag o pomenu tega kraja za britansko monarhijo Ballantynova redno opravljal tudi poštna dela, saj žigosa vse oddane razglednice okoli 18.000 turistov, ki se na leto ustavijo v njihovi postojanki in jim dostavijo tudi potrebne življenjske potrebščine. Med ledeniki, kjer nima tekoče vode in brezžičnega internega, svoj čas posveča tudi spremljanju populacije pingvinov in učinkov, ki jih imajo podnebne spremembe na njihovo življenje. Med drugim popisuje, koliko jajc so pingvini izlegli, iz česar lahko sklepajo, kakšen naraščaj se obeta populaciji. S svojimi soizbrankami je v času dogodivščine, ki se počasi izteka, doživetja opisovala na blogu, posebej pa se ji je vtisnilo v spomin bivakiranje na prostem v antarktičnih temperaturah. Čeprav je videti, da bi na Antarktiki lahko bil dolgčas, skrbnice Port Lockroya zagotavljajo prav nasprotno. Vsak dan je bil poln opravil, tudi takrat, ko jim jo je zagodlo nepredvidljivo antarktično vreme.