Ko je pred leti še enkrat plul mimo njemu ljubih indonezijskih obal, je bil zgrožen nad plastično onesnaženostjo tamkajšnjega morja. Pred leti je zato ustanovil podjetje Ocean Cleaners, s katerim poskuša najti načine, kako bi očistil svetovne oceane. Njegov cilj je zgraditi velik katamaran s pogonom na veter in sonce, ki bi iz morja pobiral plastiko in jo hkrati že na krovu ponovno predelal za nadaljnjo uporabo. Medtem ko je moral za gradnjo takšnega plovila pridobiti več dovoljenj, je oblikoval še manjše plovilo za čiščenje morij, ki ga je predstavil v teh dneh. Tudi manjši brat od prihajajočega katamarana manta – mobula 8 – pobira vse vrste plastike, tako večje kose kot mikroplastiko. Mobula 8 je s svojimi devetimi metri primerna za zaščitene vode, reke in obalni pas, manta pa bo s svojimi 62 metri dolžine prečesavala vode odprtih morij. Štirideset centimetrov pod morsko gladino posesa vse plastične delce, na uro pa zmore očistiti 15.000 kvadratnih metrov ter napolniti zabojnik z osmimi kubičnimi metri odpadkov. Bourgnon želi, da bi te čolne začel serijsko izdelovati, kajti zaveda se, da samo eden ne bo dovolj niti za indonezijske obale. »Moje sanje so, da bi imeli do 2000 plovil mobula 8 povsod po svetu, kjer je onesnaženje. Z njimi bi lahko zbrali od 70 do 80 odstotkov plastičnega onesnaženja,« je prepričan Bourgnon.