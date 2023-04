Petinpetdesetletni Fox Odoi-Oyelowo je eden izmed dveh poslancev ugandskega parlamenta, ki sta glasovala proti novi zakonodaji. Oče štirih otrok in katolik po veroizpovedi je dolgoletni borec za pravice homoseksualcev in drugače spolno usmerjenih. Pred leti je s pobudo presoje ustavnosti enega izmed podobno drakonskih zakonov za nekaj časa preprečil uvajanje težjih zakonskih določil za geje, zaradi katerih so ZDA takrat Ugandi zagrozile z zadrževanjem pomoči.

Glavna težava v ugandski družbi po njegovih besedah niso homoseksualci in drugače spolno orientirani, temveč razširjeni spolni napadi na mladoletne deklice. »Statistični podatki v Ugandi kažejo, da je v Ugandi vsakih 42 sekund oskrunjena ena deklica … To je problem. Problem ni homoseksualnost. To je odvračanje pozornosti,« je dejal soposlancem.