Priča, ki je bila na sodišče prisilno privedena, je zatrdila, da se obtoženi in Sara Veber pred njo nista nikoli skregala. Zatrdila je, da Abramov ni bil zmožen ubiti dekleta, ker da ni bil takšna oseba.

Sodnica je pričo spomnila na njeno izjavo med policijskim zasliševanjem, da naj bi bil Abramov patološki lažnivec in manipulator, a je priča zatrdila, da tega ni rekla. Na vprašanje predsednice senata, kakšno mnenje ima o Abramovu, pa je odgovorila, da je bil zabaven in v redu fant.

Priča je sicer potrdila, da je obtoženi nosil pištolo, da je imel dovoljenje za nošenje orožja in da je posedoval policijske značke Interpola. Kot je še izpovedala, dve leti pred smrtjo Sare Veber ni imela več stika z Abramovom, ponovno pa sta ga vzpostavila, ko se je po dekletovi smrti vrnil v Ljubljano.

Druga priča, po poklicu kriminalist, je povedala, da je zasegla Abramov mobilni telefon in pregledala podatke, ki so bili na njem. Nekaj podatkov, ki jih je policija ocenila kot pomembne, je nato posredovala sodišču. Obtoženčev zagovornik je danes zahteval, da se predstavijo vsi zbrani podatki iz telefona, tako da bodo te podatke predstavili na naslednji obravnavi.

Policijska preiskava smrti Vebrove zaradi strela iz puške leta 2015 je dlje časa potekala v smeri nenaklepnega kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti. Aprila 2020 pa so celjski kriminalisti vložili ovadbo zoper Abramova. Očitajo mu kaznivo dejanje umora iz nizkotnih razlogov in na zahrbten način. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do 30 let zapora.

Abramov, ki je zaradi domnevnega umora Vebrove v celjskem priporu, obtožbe zavrača. Med preiskavo je dejal, da jo je ustrelil po nesreči med čiščenjem puške, saj da je bil prepričan, da v cevi ni nabojev.

Abramov je bil sicer novembra 2021 skupaj s svojima staršema in partnerko Julijo Adlešič obsojen v zadevi odrezana roka, v kateri je priznal zavarovalniško goljufijo.