»Mineva 18. dan od napovedane davčne reforme, pa je vlada še vedno ni predstavila javnosti,« je v današnji izjavi za javnost izpostavil poslanec NSi Žakelj.

Predsednik vlade Robert Golob in ostali vladni predstavniki so, kot je dodal, v zvezi z davčno reformo napovedali široko javno razpravo, »ki pa je nemogoča, dokler v rokah nimamo njenega okvira«.

»Ljudje še danes ne vemo, ali nas čakajo nižji ali višji davki, ali bodo naše plače bolj ali manj obremenjene, ali nas čaka dodaten davek na nepremičnine oz. katero premoženje bo vlada bolj obdavčila,« je nanizal.

Vladi očitajo nestrokoven pristop k reformi

Stranka ocenjuje, da se je vlada priprave davčne reforme lotila na nestrokoven, neprimeren in neprofesionalen način, je še povedal Žakelj in dodal, da je NSi zaradi negotovosti vložila zahtevo za sklic seje parlamentarne komisije za nadzor javnih financ.

»Vlada je državljane in podjetja dolžna seznaniti s tem, kakšno davčno reformo načrtuje,« je utemeljil zahtevo.

Kot je spomnil, je vlada napovedala spremembe na dveh področjih, in sicer spremembo dohodninske zakonodaje, ki naj bi stopila v veljavo prihodnje leto, in spremembo zakonodaje na področju davka na premoženje, ki naj bi v veljavo stopila leta 2025.

»Jasno je, da letošnje leto ne bo leto reform ampak leto časovnic, stresnih testov in praznih obljub,« je dejal Žakelj.

V NSi od vlade zahtevajo, naj nemudoma predloži osnutek predloga, natančen finančni okvir in izračune napovedane reforme. »Naj pojasni način, kako se bo izvedla obremenitev plač in naj jasno predstavi način in obseg obremenitve premoženja državljanov in podjetij,« je dodal.

Po mnenju NSi morajo biti sicer cilj davčne reforme nižji davki. »Pri reformi je za NSi ključno, da se razbremeni delo, ljudem mora od dela ostati več. Posebno pozornost moramo nameniti krepitvi srednjega sloja, saj dober položaj srednjega sloja pomeni blaginjo za družbo,« je dejal Žakelj.

Stavijo na razvojno kapico

Prav tako stavijo na razvojno kapico, saj da je za razvojni preboj Slovenije ključno, da zadržimo najsposobnejši razvojni kader.

Zahteva za sklic nujne seje komisije za nadzor javnih financ sledi torkovi izjavi premierja Roberta Goloba, da davčne reforme morda sploh ne bo. Kot je povedal v oddaji Preverjeno na POP TV, bo morala biti reforma takšna, da bo povečala neto prejemke ljudi in pospešila gospodarski razvoj, v nasprotnem primeru je morda sploh ne potrebujemo.

Kritičen je bil tudi do ekipe finančnega ministrstva, ki po njegovi oceni načrtovane davčne reforme ni znala ustrezno predstaviti javnosti. Dan po tem je odstopil za davke pristojni državni sekretar Tilen Božič, minister Klemen Boštjančič pa je odstop sprejel.