V zrušenju tal v hindujskem templju je umrlo najmanj 35 ljudi, med njimi tudi nekaj otrok. Ko so se tla zaradi prevelikega bremena zrušila, so padli v stopničasti vodnjak pod tlemi. Takoj so zagnali reševalno akcijo, v kateri so ljudi skušali čim prej potegniti na varno, obenem pa so iz vodnjaka odstranjevali vodo. Ena oseba je še pogrešana, 16 jih je ranjenih. Kljub velikim naporom reševalnih ekip 35 osebam niso mogli več pomagati. Preiskavo incidenta so že zagnali.

Družinam bodo izplačali odškodnino

Indijski premier Narendra Modi je v odzivu na nesrečo dejal, da ga je ta »izredno prizadela« in da vlada zvezne države pospešeno vodi reševalne akcije. »Moje molitve so z vsemi prizadetimi in njihovimi družinami,« je dodal. Medtem so iz njegovega urada sporočili, da bodo najbližjim sorodnikom žrtev izplačali odškodnino v višini 200.000 rupij oziroma 2400 ameriških dolarjev.

Pogoste nesreče

Hindujski templji po vsej Indiji so bili v četrtek ob prazniku Ram Navami polni vernikov. Smrtonosne nesreče na krajih čaščenja so sicer v državi dokaj pogoste, posebno med večjimi prazniki. Leta 2016 je po eksploziji, ki jo je povzročil prepovedan ognjemet v templju ob hindujskem novem letu, v zvezni državi Kerala umrlo najmanj 112 ljudi. Tri leta pred tem je v stampedu blizu templja v Madji Pradeš umrlo 115 ljudi. V še enem stampedu leta 2008 v templju na hribu v mestu Jodhpur na severu države pa je umrlo okoli 224 romarjev, več kot 400 pa je bilo poškodovanih.