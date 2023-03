»Jaz se počutim dobro, samo skakati še ne smem,« je o zdajšnjem počutju in zdravju povedal Prevc: »Ko so me sprejeli v ljubljanski klinični center, so imeli sprva zdravniki zame veliko diagnoz, a so jih k sreči eno po eno črtali. Kosti so ostale cele, so pa ugotovili počene trabakule v vretencih, zato so mi naložili šest tednov mirovanja. Toliko namreč traja, da se povsem zaceli. Ko dobim zeleno luč, bom lahko začel stoodstotno trenirati.«

Prevc pričakuje, da se bo lahko kot običajno reprezentanci priključil maja na začetku priprav za novo sezono. Po padcu si je tudi že ogledal posnetek, saj ga je zelo zanimalo, kaj se je sploh zgodilo. »Po spletu je hitro zaokrožilo kar nekaj posnetkov, pri čemer so snemalci kar precej kamere obračali stran. Padec sem si ogledal že naslednji dan. In potem še nekajkrat. Zelo sem bil radoveden, zakaj sem sploh padel. To je bil najhujši padec v moji karieri doslej,« je bil odkrit izkušeni skakalec, ki je povedal, da je bilo najhuje, ko je padel na smučko: »Tam sem imel tudi edino modrico in veliko oteklino. To me je najbolj bolelo.«

»Morda mi je hotel nekdo kaj sporočiti?«

Kot je pojasnil, je tudi on prišel do ugotovitve, da je do padca prišlo, ker se je iztaknil čepek oziroma zatič. Še zdaj pa ne ve, zakaj je do tega prišlo. Ne vem, to se mi je zgodilo prvič po nešteto skokih, morda mi je hotel nekdo kaj sporočiti?« se je vprašal v smehu.

Obenem je zatrdil, da bo poslej skakal le še z varovalno vrvico, ki je doslej ni imel. »Četudi bi jo imel, bi se mi zatič vseeno iztaknil. Res pa je, da bi najbrž 'zvozil' brez padca. No, upam, da je serviser medtem varovalno vrvico že vgradil v vezi in da to ne bo več vprašanje.«

Šampion je razkril, da je med padcem dvakrat izgubil zavest. »Sprva sem za trenutek omedlel takoj po padcu. Ko sem se nato kotalil po doskočišču, sem prišel k sebi in pogledal, ali proti meni ne leti še kakšna smučka. Ko sem se le ustavil, so me zdravniki morali pridržati, da nisem vstal. Ko so me prenesli v reševalno vozilo, sem spet izgubil zavest. Takrat, ko sem spoznal, da nisem več v smrtni nevarnosti.«

Kljub temu so bile njegove prve besede po padcu, da bo šel spet takoj skakat: »Takrat je iz mene govoril adrenalin. Nisem se počutil slabo. No, že malo pozneje te želje nisem imel več. Tudi v Planico me ni vleklo, ker sem le že mesec dni zunaj pogona.«

Po finalu v Planici Prevca predvidoma čaka še zadnji zdravniški pregled, na katerem pričakuje zeleno luč in s katerim se bo zdravljenje tudi končalo.