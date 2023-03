Telica med ribami

Ta teden se je pri nas vse vrtelo okoli krav. Ena zgodba ima srečen konec, druga malo manj. V prvi so se izkazali naši vrli gasilci, ki so na pomoč priskočili v ribniku ujeti telici. Sodeč po fotografijah žival ni bila najbolj razpoložena za reševalno akcijo, a se je na koncu lenarškim gasilcem vendarle pustila odvesti na varno. Malce manj sreče pa so imele tri krave, ki so se v sredo okoli štirih zjutraj znašle sredi hitre ceste v Ajdovščini. Vanje je trčil tovornjakar, dve sta poginili takoj, eno je moral uspavati veterinar. Malce bolj špasno avanturo je doživela telica v Brooklynu, ki je uspela pobegniti iz klavnice, nato pa se podala na ekskurzijo po ulicah. Pobeg ji je tudi rešil življenje – namesto nazaj v klavnico so jo peljali na kmetijo, kjer bo uživala do konca svojih dni. Seulčane pa je z divjim kopitanjem po ulicah navduševala in prestrašila zebra, ki je pobegnila iz živalskega vrta. Policija jo je sčasoma ulovila, žival pa vrnila nazaj v »zapor«.

Jedla, ne lovila tatu

Oproščena krivde sta bila na koprskem sodišču policista, ki sta bila na malici, ne pa v službi, kot bi morala biti, obenem pa še izven svojega delovnega okoliša. Med jedjo se nista pustila motiti, pa čeravno je le nekaj metrov stran, še celo v isti stavbi, nekdo oropal trgovino. Poravnala sta račun in šla. Nista šla v trgovino, nista poklicala koga drugega na pomoč. Samo šla sta. A se zafrknila, ker sta na mizi pozabila službeni radio. Policista sta na sodišču pričala, da za tatvino nekaj metrov stran sploh nista vedela in bila o njej obveščena šele ob koncu izmene. Sodnica ju je oprostila krivde, ker ni bilo dokazano, da sta v gostilni dejansko izvedela za kaznivo dejanje, ki se je odvilo le nekaj metrov stran.

Potička za šefa

O naših policistih si lahko mislite, kar si hočete, a česa podobnega pri nas še nismo doživeli. Hrvaški mediji namreč raziskujejo neobičajen primer, v osrčju katerega se je znašel zagrebški policist. Nekega dne se je v prostorih v središču prestolnice povzpel na mizo svojega šefa in na njej opravil veliko potrebo. K smrdečem dejanju naj bi se spravil pod vplivom alkohola, kar pa še vedno ne odgovori na najbolj pereče vprašanje – zakaj?!? Možje v modrem o incidentu ne govorijo, so pa mediji ugotovili, da se je policist na šefovo mizo podelal v času dopusta, fekalije pobral z rokami in jih pomazal po steni. Kot enega možnih razlogov za tako nenavadno izražanje nezadovoljstva na delovnem mestu navajajo obnovo stavbe, v kateri se je to zgodilo. Prostore namreč obnavljajo že vse od močnega potresa pred tremi leti. Vse odtlej se zaposleni med delovnim časom niso mogli primerno olajšati na stranišču. Še v vedno tako zelo razumevajočih sindikatih so se strinjali, da bi nezadovoljstvo policist lahko izrazil na veliko primernejši način. Gospod, ki je bil že v preteklosti problematičen, je trenutno v disciplinskem postopku. Odpustili ga (še) niso.

Ena okoli kepe

Hrvatica mora zaradi družinskega nasilja plačati 220 evrov kazni. No, 80 evrov manj, ker je v prepiru preživela dva dni. Kaj je storila? Aprila lani je Zagrebčanka obiskala svojo hčer in njenega fanta, saj se ji že več mesecev nista javila. Sumila je, da se bavita z nekimi nemoralnimi posli, saj ji je sin pokazal njene na spletu objavljene gole fotografije. Gospa je razložila, kako se je želela s hčerjo le pogovoriti, ona pa se je je želela le čim prej znebiti. Zanikala je klofuto, pa tudi, da jo je zmerjala s ku*bo. Dodala je še, kako z njo nikoli ni imela težav, saj je bila od nekdaj vzoren otrok. Sanje vsakega starša. Zgodba hčere je drugačna – mama naj bi privihrala v odklenjeno hišo in začela galamiti, ona pa se na njeno dretje ni hotela odzvati. Ko tudi po fizičnem napadu ni hotela oditi, sta s fantom poklicala policijo. V slabih odnosih sta, ker mama misli, da ona svoje telo prodaja za denar. Kar pa je zanikala. Samo še to – mama ni prisolila zaušnice neki najstniški smrklji, temveč 34-letni odrasli ženski.

Poplava žaljivk

Zaradi kršenja javnega reda in miru pa je bila s 60 evri globe kaznovana 55-letna Hrvatica, ki se ji je sredi dneva »odpeljalo« kar na pošti. Najprej se je znesla nad 37-letnico, ki jo je označila za »drek« in še kaj hujšega, naslednja tarča pa je bila zaposlena, ki je prvi žrtvi stopila v bran. »Kaj se vmešavaš, boli te k**ac, ku*ba mala, kobila, smet!« so žaljivke kar bruhale iz nje, razdelila pa jih je še med ostale prisotne. S tira jo je vrgel obrazec, ki ga je morala izpolniti.