Slovenski premier Robert Golob je začel obisk v Ukrajini, ki so ga v njegovem uradu vse do zadnjega zaradi varnostnih razlogov skrivali. Po zunanji ministrici Tanji Fajon in obrambnem ministru Marjanu Šarcu je Golob tretji član aktualne vlade, ki je na obisku v Kijevu. Sredi vrhunca uvodnih tednov vojne vihre se je lani v Kijevu mudil sicer takratni premier Janez Janša v družbi poljskega premiera Mateusza Morawieckega in češkega premierja Petra Fiale. Pred dnevi se je sicer Janša ponovno oglasil v Kijevu, tokrat se je sestal s premierjem Denisom Šmihalom.

Februarsko povabilo

Povabilo za obisk Ukrajine je Golob prejel ob robu februarskega zasedanja evropskega sveta, katerega se je osebno udeležil tudi Zelenski. Po navedbah neimenovanih virov iz kroga predsednika vlade naj bi šlo za povabilo zaradi dosedanje podpore Slovenije Ukrajini. Slovenija je podobno kot druge članice EU pomagala Ukrajini z orožjem, humanitarno pomočjo, prav tako pa namerava Ukrajini tudi pomagati na njeni poti v Evropsko unijo.

Skupaj je Slovenija v različnih oblikah pomoči lani Ukrajini pomagala z okoli 30 milijoni evrov donacij. Ukrajini je Slovenija med drugim je donirala 35 bojnih vozil pehote M80A in 28 tankov M-55S, kar je dovolj opreme za en mehanizirani in en oklepni bataljon. Slovenija je tudi odprla svoja vrata za ukrajinske begunce. Od začetka vojne je 70.000 ukrajinskih državljanov prijavilo prebivališče v Sloveniji, status začasne zaščite pa je v tem letu pridobilo 7963 ukrajinskih beguncev, ki jim država pomaga z nastanitvijo, zdravstvenim varstvom, šolanjem otrok, integracijo in izplačilom manjše denarne pomoči.

Pomoč je prihajala tudi iz lokalnega okolja. Pri zbiranju humanitarne pomoči se je udeležilo več kot osemdeset slovenskih občin.

Dve temi pogovorov

Slovenski premier bo v Kijevu imel predvidoma dve glavni temi pogovorov. Golob bo z ukrajinskim političnim vodstvom razpravljal o nadaljevanju humanitarno-razvojne pomoči državi. Hkrati pa je pri slovenski državi in podjetjih obstaja tudi interes za sodelovanje pri obnovi Ukrajine.

Golob se bo v Ukrajini predvidoma mudil zgolj en dan.

Slovenska stališča do ukrajinskega konflikta

Po podatkih zadnjega Eurobarometra v Sloveniji prevladuje nezadovoljstvo anketiranih z načinom odziva slovenske vlade in Evropske unije na rusko invazijo v Ukrajini. Zadovoljnih je zgolj 44 odstotkov anketiranih, 51 odstotkov pa jih je nezadovoljnih.

Slovenci so sicer v primerjavi z ostalimi Evropejci bolj naklonjeni ukrepom za skrb in pomoč ljudem, denimo zagotavljanju humanitarne pomoči osebam, ki jih je prizadela vojna ali sprejemanju beguncev v EU. V manjši meri kot v drugih članicah EU pa Slovenci podpirajo gospodarske ali vojaške ukrepe, kot je zagotavljanje finančne pomoči Ukrajini ali uvajanje gospodarskih sankcij proti Rusiji, še kažejo ugotovitve raziskave.