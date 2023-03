Vonj po denarju

Ko je novopečeni predsednik vlade tistega majskega popoldneva v družbi dveh predsednikov sorodnih strank s podpisi zapečatil dokument, ki je determiniral, »v kakšni Sloveniji želimo živeti«, koalicijsko pogodbo namreč, so ga bržkone vodili tedaj še sveži spomini na trenutek, ko je moral nenadoma in nepričakovano zapustiti direktorsko pisarno podjetja, ki ga je imel za svojega otroka. Morda je pod vtisom te grenke izkušnje v dokument, ki je orisal način vodenja države, skupaj s partnerji zapisal, da bodo poskrbeli »za zmanjšanje vpliva politike pri aktivnem upravljanju premoženja in profesionalizirali korporativno upravljanje«, med drugim z »ustreznimi kompetencami« in boljšim »sistemom nagrajevanja uspešnih upravljalcev«. Obljubili so, da kompetence direktorjev »ne bodo temeljile na politični pripadnosti, temveč na njihovi sposobnosti«.