Slovenska raziskava Zlata nit je leta 2007 v središče raziskovanja pionirsko in prva na svetu postavila odnose in njihovo merjenje. Doslej je sodelovalo 440 podjetij, ugotovitve pa slonijo na 110.422 izpolnjenih vprašalnikih. Zlata nit kakovost odnosa med podjetjem in zaposlenimi raziskuje celostno – tako kvantitativno kot kvalitativno. Poleg vprašalnika za zaposlene, vpogled v organizacijski razvoj ponuja raziskava sodobnega voditeljstva pod vodstvom raziskovalke mag. Sonje Klopčič v sodelovanju z Združenjem Manager. Komisija je prepoznala za zgled in navdih tri podjetja, vsako v svojo velikostni kategoriji – v skupini velikih podjetij Adria Dom, v skupini srednje velikih podjetij Dewesoft in v skupini malih podjetij Biosistemika.

Skupina velika podjetja: Adria Dom

Adria Dom tako kot nekdaj Roger Bannister v teku premika meje razvoja ljudi in organizacije. Če je tekač prvi na svetu dokazal, da je moč preteči miljo v manj kot štirih minutah, Adria Dom dokazuje, da je moč v kraju z manj kot 600 prebivalci zgraditi voditeljsko podjetje. Z vizionarskim znanjem in drznostjo, ki ju od besed k dejanjem pelje izvedbena odličnost. Podjetje izkazuje izjemno visoko zavedanje pomena zaposlenih za doseganje vizije in dolgoročnih ciljev. S paleto najsodobnejših sistemov vodenja in razvoja skrbijo za njihovo rast in opolnomočenje. Ustvarjajo okolje, v katerem se ljudje počutijo varne in sproščene, kar jim daje veter v jadra kreativnosti in inovativnosti. Po številu inovacij Adria dom letvico drugim podjetjem postavlja zelo visoko. Napak se ne bojijo, prav nasprotno, do njih imajo visoko toleranco. S tem krepijo zavedanje, da pri inoviranju lahko prestopajo mejo, ki je včasih zelo tanka. Z digitalizacijo krepijo svojo konkurenčnost, dodano vrednost in se uvrščajo med trajnostne voditelje zelenega prehoda.

Skupina srednje velika podjetja: Dewesoft

Dewesoft svojo razvojno pot ubira samosvoje in samozavestno, s solastništvom zaposlenih. Podjetje ohranja slovensko lastništvo, četudi to zaradi dejavnosti in kapitala, potrebnega za globalni razvoj, ni samoumevno. Naravnanost podjetja je izrazito dolgoročna. Delujejo na podlagi petletnega plana. Transparentnost komunikacije je najvišja možna: med drugim lahko vsak zaposleni v vsakem trenutku, v realnem času vidi finančne podatke, izračun dobička, dodane vrednosti in svoje udeležbe v njej. Vsak zaposleni v Dewesoftu ve, da je njegovo delo pomembno in vidi veliko sliko: prstni odtis posameznika se – pogosto dobesedno – nahaja v vesolju. V razvoju zaposlenih je poudarek na holističnem pristopu, tako znanj in sposobnosti, ki jih podjetje potrebuje, upoštevajoč posameznikov čustveni in duhovni razvoj. Plače niso med najvišjimi, a podjetje zaposlenim nudi storitve, ki bi jih sicer morali plačati iz svojega žepa: varstvo otrok in čez čas morda tudi inštrukcije za otroke – če je za katerega od njih matematika pretrd oreh.

Skupina mala podjetja: Biosistemika

V Biosistemiki, podjetju, ki izhaja in ohranja duh raziskovalnega okolja, so prepoznavne novodobne vrednote trajnostnega vodenja. Ljudem zelo veliko pomeni, kaj delajo, torej kakšno vrednost dodajajo svetu. Vedo, da njihovo delo pomaga k boljši znanosti, v hitrejši in zanesljivejši diagnostiki. Organizacijsko kulturo zaznamujejo izrazita fleksibilnost, transparentna komunikacija, zaupanje in odgovornost vseh. Visoko na lestvico prioritet postavljajo dobro počutje, zaupanje in veselje do dela skupaj s sodelavci, pa tudi odsotnost strahu kot pogojem za inovativnost. Podjetniško kulturo gojijo tudi na ravni posameznika, da vsak lahko razvija tudi svoje ideje. S tem omogočajo prehod znanosti na trg, v podjetništvo. Delujejo na zelo konkurenčnem, visoko tehnološkem trgu zahodne Evrope in Amerike, kjer tekmece prehitijo ne le z inovacijami, temveč s timsko energijo. Ni vedno enostavno, a se z zaupanjem naslonijo na moč dobrega, kot pove direktorica: »….po svoje je kot v pravljici – imaš zaplete, izzive, borbe in moraš biti iznajdljiv, ampak se na koncu vedno konča dobro.« Sprememb se lotevajo z uvidevno nežnostjo in občutkom, da zahtevajo svoj čas.

Zlata praksa 2022: Mladi talenti Jasne

V Jasna chalet resortu so se soočili z izzivom, nikakor omejenim le na njihovo podjetje: silnim pomanjkanjem kadra na področju gostinske dejavnosti. Poletne prakse so se izkazale za neučinkovite z vidika pridobivanja sodelavcev. Izziv so v podjetju naslovili z najvišjo pozornostjo in odprtih ne le ušes, temveč tudi src. Prisluhnili so mladim talentom in na podlagi uvidov vzpostavili celovit program Mladi talenti Jasne. Kombinacija mentorskega vodenja, mehak način prevzemanja odgovornosti, medsebojnega mentorstva in samostojnega upravljanja s časom so preobrnili v rezultate. Mladi v Jasna chalet resortu danes lahko razprejo krila in se, kot ugotavljajo, tako rekoč vsi brez izjeme pokažejo kot učeči, odgovorni sodelavci. Čuti se njihov ponos, da znajo in zmorejo: biti gostinci.