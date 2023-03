Sodišče v mestu Jefremov južno od Moskve je 54-letnega Alekseja Moskaljova v torek obsodilo na dve leti v kazenski koloniji zaradi »diskreditacije« ruske vojske. Oče 13-letnice je sicer pred izrekom obsodbe v ponedeljek pobegnil iz hišnega pripora, sedaj pa so ga prijeli v Belorusiji.

Kot je po poročanju ruskih medijev danes povedala tiskovna predstavnica beloruskega notranjega ministrstva, so Moskaljova prijeli na zahtevo ruske policije in je trenutno pridržan v Belorusiji. Po pričakovanjih ga bo Belorusija kot tesna zaveznica Moskve izročila Rusiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Primer Moskaljova je v Rusiji vzbudil pozornost, potem so njegovo hčerko Marijo zaradi njene protivojne risbe in očetovih kritičnih komentarjev na račun ruske vojske na družbenih omrežjih odpeljali v dom za mladoletnike. Proti očetu pa so zaradi njegovih domnevnih kritik ruske agresije proti Ukrajini sprožili kazenski postopek. Odvetnik Moskaljova, Vladimir Bilijenko je dejal, da je zdaj težko napovedati, kaj se bo zgodilo z Marijo. Moskaljovu grozi izguba starševskih pravic v ločenem sojenju, ki se bo začelo 6. aprila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Moskaljov je bil v domovini sicer deležen podpore in solidarnosti. Celo vodja zasebne najemniške vojske Wagner, Jevgenij Prigožin je pozval, naj hčerko in očeta pustijo pri miru. Spričo številnih žrtev med ruskimi vojaki v Ukrajini je že tako veliko otrok, ki morajo odraščati brez očeta, je dejal po poročanju dpa. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je javno podvomil v starševske sposobnosti Moskaljova in jih opisal kot »obžalovanja vredne«.

Njegova hčerka Marija je medtem v pismu, objavljenem na družbenih omrežjih, svojega očeta označila za »najpogumnejšo osebo na svetu« in izrazila upanje, da bosta kmalu spet skupaj.