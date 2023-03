Pogled na arboretum z novega razglednega stolpa

Za javnim zavodom Arboretum Volčji Potok je uspešno leto. Našteli so 306.000 obiskovalcev, s pomočjo ministrstva za kulturo pa so izvedli nekaj večjih investicij. Očistili so dve jezeri, na ruševinah postavili razgledni stolp in posadili sto novih dreves. Kupili so težko pričakovani električni vlak, na katerega se bo mogoče tudi zapeljati z invalidskim vozičkom.