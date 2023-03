V Medvodah ne želijo biti parkirišče za Gorenjsko

V medvoški občini se že vrsto let soočajo s povečano dnevno mobilnostjo z osebnimi avtomobili in pomanjkanjem parkirišč ter si obenem prizadevajo za zmanjšanje negativnih vplivov motornega prometa na okolje in prebivalce. V okviru priprave nove parkirne politike so včeraj besedo v javni razpravi dali občanom.