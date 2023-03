Glede na to bodo po besedah direktorice občinske uprave Lili Štefanič starši, ki imajo otroka v oddelku prvega starostnega obdobja in so uvrščeni v 5. razred (teh naj bi bilo največ), plačali 4,6 evra več, tisti z otrokom v oddelku drugega starostnega obdobja pa 14,1 evra več. Za višjo subvencijo staršem so se po njenih besedah odločili, ker je sprejeto zvišanje programov cen vrtcev visoko, s čimer jim želijo prihraniti previsoke stroške.

Podražitve programov v Vrtcu Kočevje, v katerega je trenutno vključenih nekaj manj kot 600 otrok, po besedah Lili Štefanič sicer narekujejo narasli stroški dela. Ti so višji zaradi zvišanja minimalne plače v začetku lanskega in letošnjega leta, napredovanja zaposlenih, zvišanja plač vzgojiteljic, zvišanja nadomestila za prehrano in regresa za letni dopust. Na spremembo cen programov so vplivale tudi višje cene materialov in živil, energentov, prevoza in prehrane.