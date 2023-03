Ment Ljubljana je eden vodilnih predstavitvenih festivalov in glasbenih konferenc v srednji in vzhodni Evropi ter največji tovrstni dogodek v regiji. Je večkrat nagrajeni festival glasbenih odkritij, ki v simbiozi s konferenco omogoča predstavitev glasbenih izvajalcev iz vse Evrope pred mednarodnimi glasbenimi profesionalci in občinstvom. V Ljubljani je okoli 600 delegatov iz vse Evrope, največ pa iz balkanske regije. Ker so letos v fokus postavili Baltik, bodo predstavili dogajanje v Estoniji, Latviji in Litvi skozi njihove promotorje, organizatorje in menedžerje. S tem bo mogoče spoznati, kaj se dogaja pri njih in kako je tam mogoče koncertirati.

Prvi večer so bili glavni glasbeni zvezdniki francoska skupina psihedeličnega popa La Femme (Francija).