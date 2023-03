Zato pustite našim in drugim športnikom, ki končujejo kariero, da se o tem odločijo sami in s svojimi razlogi. Ali je res treba prav vsakega povprašati še, če si je slučajno pustil vrata priprta in če si bo slučajno premislil. No, saj si je Meta Hrovat očitno premislila, ampak res pa ni treba s tem težiti prav vsakemu ob že tako, predvidevamo, čustveno zahtevnih trenutkih.

Naj torej vsem, ki te dni obračate nov list v karieri, na tem mestu želimo le – naj bo uspešno in zadovoljno tudi naprej. Pa če si boste premislili ali ne.