Nekateri krivdo za razmere valijo na Goloba, drugi na nesposobne ministre, tretji pa na centralo Svobode na Bleiweisovi. Vzdušje v vladnih vrstah naj bi spominjalo na ekonom lonec, ki mu grozi, da bo pod vedno večjim pritiskom eksplodiral. Da stvari ne gredo v smeri, ki so jo pričakovali po volitvah, priznavajo tudi koalicijski partnerji iz SD, njihov podmladek pa premierju javno sporoča, da jih zanimajo reforme, ne pa njegovo zasebno življenje.

Golob, ki še pred nekaj tedni ni hotel govoriti o svoji zasebnosti, je zdaj prekinil svoj molk in pred televizijskimi kamerami oznanil svoje razmerje s Tino Gaber. A to je storil šele, ko je javnost začela postavljati vprašanja o pojavljanju Tine Gaber na sestankih v njegovem kabinetu. Drži, da premierju načeloma ni treba razlagati, kje in s kom spi, transparentno in higienično pa bi bilo, če bi status svoje izbranke pojasnil, še preden ta zakoraka v vladne prostore. In ja, ob spremljanju zadnjega premierjevega intervjuja je marsikoga spreletelo, da bomo namesto reform dobili novo prvo damo Slovenije. x Večer