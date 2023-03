Dogovor o milijonu izstrelkov predvideva, da bo financiran iz evropskega mirovnega instrumenta. Prvič slišim in berem, da neki finančni instrument, namenjen vzpostavitvi ali vzdrževanju miru, omogoča proizvodnjo in dobavo ubijalskih sredstev. Pri tem zraven je tudi Slovenija. Tako kot smo pred 20 leti podprli nezakonito ameriško-britansko agresijo na Irak samo zato, da nam ZDA ne bi zaprle vrat za v Nato. Tokrat pa je premier Golob ne le zagotovil sodelovanje naše vlade pri financiranju dogovorjenega, ampak je pristavil tudi piskrček pri proizvodnji predmetnega streliva. Dajmo še mi, in to za potrebe drugih, ne za lastno obrambo, oživeti orožarsko industrijo.

In kako se bo odzvala Rusija na ta milijon topovskih granat, ki naj bi v naslednjih 12 mesecih pobijale njene vojake? So vojaški in drugi kvalificirani strategi in analitiki sploh kaj povedali o tem, kaj se utegne zgoditi, kako morda razmišljajo v Kremlju? Cia, MI6 in drugi obveščevalci kaj o tem vedo, kaj poročajo svojim delodajalcem? Kaj če se recimo za preprečitev uresničitve dogovora EU o omenjeni dobavi oziroma zmanjšanje lastnih izgub Rusija odloči zraketirati do tal vso Ukrajino, morda celo z uporabo taktičnega orožja? Je scenarij Hirošime in Nagasakija res zagotovo izključen? Ali je Putin res še dovolj pri sebi? Sprašujem se tudi zato, ker Putinova napoved o premeščanju dela omenjenega orožja v Belorusijo, kar pomeni bližje Evropski uniji, ni tako nedolžna. Ali se gremo, kot sem nekoč že zapisal, partijo šaha, ne da bi pomislili na to, da so največji mojstri v tej igri prav Rusi?

Aurelio Juri, Koper