Izraz 'floor ball' večini domorodcev nič ne pove. Tudi zato je smiselno, da zanj najdemo domačo sopomenko, ki bo smiselno dopolnila obstoječo domačo terminološko mrežo. Prav tako nas pravopis uči, da tuje besede le izjemoma (kadar za poimenovano še nimamo domače besede ali je ne znamo izumiti) prevzemamo v slovenščino. Za tuj izraz 'floor ball' ne bo težko najti domače ustreznice. Gre namreč za športno igro, pri kateri igralci z nekakšnimi spodaj zakrivljenimi palicami (ki so podobne hokejskim) na neledeni podlagi v zaprtem prostoru (v dvorani, floor) udarjajo manjšo plastično žogico in poskušajo zadeti vrata oziroma gol. Gledalec, ki gleda to igro (in ne pozna angleškega izraza), bo zagotovo rekel, da gre za nekakšen hokej. Večkrat preizkušeno. Res gre za vrsto hokeja, ki ga navadno igrajo v dvorani. In če imamo hokej na ledu in hokej na travi, zakaj temu po domače ne bi rekli hokej v dvorani ali (z levim prilastkom) dvoranski hokej? Beseda hokej je jedrni samostalnik, levi prilastek ali označevalni pridevnik 'dvoranski' pa sporoča, za kakšno vrsto hokeja gre. In če poznamo dvoranski nogomet (anglofili mu pravijo 'futsal'), zakaj dvoranski igri, ki je še najbolj podobna hokeju, ne bi rekli dvoranski hokej? Brez posebnih logičnih akrobacij smo prišli do domače sopomenke. In če smo basketball poslovenili v košarko, volleyball v odbojko, handball v rokomet in beach volley v odbojko na mivki, ni pametnega razloga, da bi vztrajali pri 'floor ballu'. Vsaj športni novinarji bi se lahko izogibali papagajščine.

Resnici na ljubo je treba povedati, da izraza hokej v dvorani oziroma dvoranski hokej res terminološko nista popolnoma neoporečna; v sodobnem času se namreč tudi hokej na ledu navadno igra v dvorani in se tako pojma dvoranski hokej in hokej na ledu delno prekrivata. Je pa izraz dvoranski hokej vsaj slovenski, in tudi to nekaj šteje. Jezikoslovni kolaboracionisti, ki čutijo osebno potrebo po tujejezičnem afnanju, pa se še vedno lahko napihujejo s 'floor ballom'.

Silvo Kristan, Podkoren