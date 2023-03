Cilj je z delnim povračilom nadomestila plače delodajalcem, ki so upravičeni do pomoči po omenjenem zakonu, omogočiti ohranitev zaposlitev in s tem preprečiti brezposelnost delavcev. Prav tako ukrep začasno izboljšuje položaj v gospodarstvu, posebej tistega dela delodajalcev, ki imajo v strukturi stroškov velik delež stroškov energentov, v vladnem sporočilu pojasnjuje ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Ukrep je uvedel zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize subjektom, po katerem lahko pomoč dobijo subjekti, ki niso deležni reguliranih cen elektrike in plina. Izkoristijo ga lahko delodajalci, ki najmanj 30 odstotkom delavcem ne morejo zagotoviti 90 odstotkov dela.

Nadomestilo plače tem delavcem mora biti skladno z zakonom o delovnih razmerjih za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga (njihovo povprečno plačo v zadnjih treh mesecih). Delodajalci lahko od države dobijo povrnjenih 80 odstotkov izplačanega nadomestila, a največ do višine poprečne mesečne plače za oktober 2022.

Zakon omogoča tudi ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki ga lahko delodajalec uporabi za 30 dni v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2023.

Zakon sicer upravičencem omogoča pridobitev subvencij za stroške za elektriko, zemeljski plin ali tehnološko paro v letu 2023. Subvencije glede na vrsto pomoči znašajo od 40 do 80 odstotkov upravičenih stroškov. Pogoj je, da so se subjektu cene za elektriko, zemeljski plin ali tehnološko paro v letu 2023 zvišale za vsaj polovico glede na leto 2021.