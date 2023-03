Kot so zapisali v sporočilu po seji vlade, gre za delovno gradivo oziroma osnutek besedila, ki bo v nadaljevanju še predmet usklajevanja na pogajalski komisiji tako s predstavniki vladne kot sindikalne strani.

Vlada ob tem za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja pooblašča vladno pogajalsko skupino, resornim ministrstvom pa je naložila, da glede na sprejeta pogajalska izhodišča pripravijo predloge sprememb kolektivnih pogodb dejavnosti in proučijo ustreznost veljavne ureditve sistema nazivov. Ministrstvo za javno upravo bo predloge zbralo, uskladilo ter predložilo vladi v obravnavo, so še sporočili iz ministrstva.

Spremenjena izhodišča za pogajanja o prenovi plačnega sistema, del katerih je tudi zamik uveljavitve nove plačne lestvice, je vlada sindikatom javnega sektorja predstavila v ponedeljek. Izhodiščni plačni razredi delovnih mest in nazivov iz spodnje tretjine plačne lestvice bi se na novo lestvico praviloma prevedli leto pozneje, kot je bilo predvidoma sprva, in sicer s 1. januarjem 2025, del plačnih razredov bi se prevedel leta 2026, zadnji bi pa na vrsto prišli plačni razredi funkcionarjev v letu 2027.

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je takrat pojasnila, da je predlog novega zakona o skupnih temeljih plačnega sistema še v zaključni fazi medresorskega usklajevanja. Preden ga bodo posredovali sindikatom, ga mora sprejeti še vlada.

Po pojasnilih ministrice je vlada pogajalski skupini naložila tudi več usmeritev, ki jih mora upoštevati v pogajanjih. Pogajanja o prenovi plačnega sistema javnega sektorja in odpravi nesorazmerij naj bi se tako obravnavala skupaj s pogajanji o drugih vsebinah, in sicer o prenovi nazivov, prenovi dodatkov, letnem dopustu in prenovi poklicnega zavarovanja.

Po sedanji časovnici naj bi vlada predlog novega zakona o skupnih temeljih plačnega sistema javnega sektorja z novo plačno lestvico v zakonodajni postopek vložila najpozneje julija. V sindikatih dvomijo, da se jim bo o vsem uspelo dogovoriti do 30. junija, ministrica pa meni, da je časovnica natrpana, a ni nemogoča.