Ministrstvo odpovedalo petkovo predstavitev predlogov zakonov o zdravstvenem informacijskem sistemu in o strukturni prenovi ZZZS

Na ministrstvu za zdravje so za petek sprva napovedali predstavitev predlogov zakona o zdravstvenem informacijskem sistemu in zakona za strukturno prenovo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Popoldne pa so zaradi neodložljivih obveznosti ministra Danijela Bešiča Loredana petkovo novinarsko konferenco odpovedali. Petkovo predstavitev zakonov javnosti je sicer Bešič Loredan napovedal v sredo, ob tem pa dodal, da bodo oba zakona poslali tudi v javno obravnavo.