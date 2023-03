Zagrebška policija je danes sporočila, da so njeni pripadniki v torek med redno kontrolo prometa zaustavili golf s slovenskimi registrskimi oznakami, za podroben pregled vozila pa so se odločili po tem, ko so pod nogami sovoznika opazili vrečko, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Na podlagi sodnega naloga so vozilo preiskali in v njem našli skupno 1125 gramov kokaina, 1060 gramov kokaina in več kilogramov snovi za povečanje mase, kot tudi denar, za katerega sumijo, da izvira iz preprodaje droge.

Po koncu kriminalistične preiskave so oba osumljenca priprli in proti njima vložili kazensko ovadbo zaradi suma nezakonite proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.