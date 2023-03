Zelenski se je v svojem nagovoru Avstriji med drugim zahvalil za humanitarno pomoč in pomoč pri razminiranju. Ob tem je poudaril, »kako pomembno je, da do zla nismo moralno nevtralni«, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Avstrija je kot ena zadnjih držav članic EU Zelenskemu dala priložnost, da nagovori parlament. Temu so kot edina poslanska skupina nasprotovali svobodnjaki, ki so, kot napovedano, proti govoru Zelenskega tudi protestirali.

Po izrečeni dobrodošlici predsednika parlamenta Wolfganga Sobotke so bili poslanci FPÖ edini, ki niso ploskali. Namesto tega so ob začetku govora Zelenskega iz rjavih papirnatih vrečk potegnili napise z besedami »Prostor za mir« in »Prostor za nevtralnost«, ki so jih postavili pred seboj na mizo. Nato so skupaj zapustili dvorano.

Vodja svobodnjakov Herbert Kickl je bil že pred govorom Zelenskega kritičen, da so vlada in druge opozicijske stranke enostransko podprle stran v vojni. »Kot nevtralna država daje Avstrija besedo predsedniku države, ki je v vojni,« je opozoril.

Zelenski je v desetminutnem govoru še dejal, da teče že 400. dan ruske agresije proti Ukrajini. Gre za »totalno vojno Rusije proti našim ljudem«, v kateri ljudje vsak dan izgubljajo življenja, je poudaril, pri čemer je opozoril, da ljudje ne umirajo le v spopadih, ampak tudi zaradi neeksplodiranih min in granat.

»Ko se obračamo na vas, da vas prosimo za podporo, vas prosimo za zaščito življenj,« je še dejal Zelenski in avstrijske poslance pozval, naj pridejo v Ukrajino in se sami prepričajo o dogajanju.