V primerjavi s četrtletjem prej so bili lokali dražji za 10,6 odstotka, pisarne pa so se pocenile za 1,6 odstotka.

Cene pisarn po pojasnilih statistikov običajno nihajo močneje kot cene lokalov. A po zvišanju v tretjem četrtletju za 9,4 odstotka so v zadnjem četrtletju upadle le za 1,6 odstotka, kar je manjši nihaj kot v obdobjih pred tem. Kljub tovrstnemu nihanju vse od leta 2017 cene pisarn stalno naraščajo. Četrtletno število prodaj pisarn je bilo medtem s 121 blizu četrtletnemu povprečju zadnjih štirih let.

Cene lokalov pa so v tretjem in četrtem trimesečju lani po navedbah statističnega urada nihale bolj kot običajno. V zadnjem četrtletju so se zvišale za 10,6 odstotka, potem ko so v trimesečju prej zdrsnile za 7,4 odstotka. Četrtletno število prodaj lokalov je bilo s 122 večje kot v predhodnem četrtletju in zelo blizu običajnemu četrtletnemu številu prodaj.

Rast cen poslovnih nepremičnin, torej pisarn in lokalov skupaj, v primerjavi z enakim obdobjem leta 2021 je bila medtem s 15,1 odstotka najvišja za čas ob koncu leta od začetka meritev leta 2008. Pisarne so se podražile za 15,1 odstotka, lokali pa za 12,6 odstotka. Registrirano število prodajnih poslov je bilo v celotnem letu 2022 z 945 nekoliko manjše kot leto prej, ko je doseglo 1095.

V primerjavi s povprečjem v letu 2015 so bile cene poslovnih nepremičnin v zadnjem lanskem četrtletju višje za 32,9 odstotka, od tega cene pisarniških prostorov za 37,3 odstotka, cene lokalov pa za 28,9 odstotka.