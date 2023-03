Papeža so v bolnišnico prepeljali v sredo popoldne na že prej načrtovane preglede, nato pa so iz Vatikana sporočili, da bo zaradi okužbe dihal nekaj dni ostal na zdravljenju v bolnišnici.

Tiskovni predstavnik Vatikana Matteo Bruni je pojasnil, da je 86-letni papež v zadnjih dneh tožil zaradi težav z dihanjem. Iz vatikanskih virov pa se je izvedelo, da so njegove avdience za danes in v petek odpovedali.

Viri pri Svetem sedežu so nato danes potrdili, da je papež »dobro preživel noč«.

Iz virov v bolnišnici pa je Ansa danes izvedela, da so »medicinske sestre zelo optimistične in da verjamejo, da bo papež sodeloval na praznovanju cvetne nedelje«, če seveda ne bo prišlo do nepredvidljivih dogodkov.

Papež je v bolnišnici Gemelli julija 2021 prestal operacijo na debelem črevesju.

Že več kot leto dni ima kronične bolečine v kolenu, zaradi katerih mora pogosto uporabljati invalidski voziček.

Lani je moral zaradi teh bolečin večkrat odpovedati ali omejiti dejavnosti, julija pa je v intervjuju priznal, da mora upočasniti tempo dejavnosti. Njegovo zdravje je bilo pogosto predmet ugibanj, zlasti vprašanja, ali bo sledil zgledu svojega predhodnika Benedikta XVI. in se upokojil, če ne bo mogel nadaljevati.