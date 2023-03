Čisti prihodki drugega največjega tekstilnega podjetja na svetu so v trimesečju znašali 54,9 milijarde kron (4,9 milijarde evrov), kar v medletni primerjavi pomeni 12-odstotno rast, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Rast naj bi bila v tem delu sicer v prvi vrsti posledica učinka za H&M ugodnih menjalnih tečajev.

»Četudi okolje okoli nas ostaja polno izzivov, vidimo več področij, kjer gre razvoj dogodkov v pravo smer,« je objavo poslovnih rezultatov pospremila izvršna direktorica Helena Helmersson.

Medtem pa je H&M v predhodnem četrtletju zabeležil nepričakovano izgubo, kar je sprožilo strahove glede trajnosti sistema njihovih nizkocenovnih konfekcijskih modelov.

Poleg tega so švedsko podjetje močno prizadeli izguba ruskega trga, visoka inflacija in novi konkurenti s še nižjimi cenami, kot je kitajski spletni trgovec Shein. V novembru so tako napovedali obsežen načrt krčenja stroškov, v katerem so med drugim predvideli ukinitev 1500 delovnih mest.