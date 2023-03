Kot je ministrstvo za okolje, podnebje in energijo pojasnilo v odločitvi o izbranem ponudniku, objavljeni na spletnem portalu javnih naročil, je bila dopustna le ponudba podjetja Riko. To pomeni, da je prispela pravočasno, pri njej ne obstajajo razlogi za izključitev, izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ustreza navedenim potrebam in zahtevam naročnika, obenem pa ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ni ocenjena za neobičajno nizko ceno in ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Pri ostalih dveh ponudbah so bile ugotovljene pomanjkljivosti. Neizbrana ponudnika imata zdaj možnost, da v roku osmih delovnih dni od prejema odločitve vložita zahtevek za revizijo. V tem primeru morata državi plačati takso v višino 25.000 evrov.

Odpiranje ponudb je potekalo 1. marca, v nadaljevanju postopka pa so vsa tri podjetja pozvali k dopolnitvi vlog.

Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so konec februarja napovedali, da bodo pod pogojem, da bodo na javnem naročilu dobili ustrezne ponudbe in da na odločitev o izboru izvajalca ne bo uveden revizijski postopek, takoj po izboru z izvajalcem podpisali tudi pogodbo. Sanacijska dela morajo biti izvedena v roku 16 mesecev od podpisa pogodbe.

Gradbeno dovoljenje so pridobili v začetku lanskega junija, pravnomočno je postalo avgusta. Finančna sredstva za izvedbo projekta pa so zagotovili z lanskim rebalansom proračuna.

Evropska komisija se je sredi februarja odločila za novo tožbo proti Sloveniji na Sodišču EU, ker ta ni v celoti spoštovala odločitve sodišča iz julija 2015 oz. ni pravočasno odstranila nezakonitih odpadkov v Bukovžlaku.

Območje po oceni Bruslja skoraj osem let po izrečeni sodbi ostaja neskladno s predpisi EU, sanacija pa se še ni začela. Komisija zato od Slovenije pričakuje, da sprejme vse potrebne ukrepe za zaprtje in sanacijo odlagališča na vzhodnem delu Celja. Neurejeno območje trenutno namreč predstavlja tveganje za okolje in zdravje ljudi.

Sloveniji v primeru nadaljnjega neukrepanja grozi finančna kazen za celotno obdobje od sodbe sodišča iz leta 2015 do izpolnitve zahtev evropske zakonodaje.