Na območju Policijske uprave Koper so zadnje čase obravnavali več drznih tatvin v manjših trgovinah, frizerskih salonih, trgovinah z oblačili. Z dosedanjimi preiskavami so ugotovili, da zaenkrat še neznana ženska krade tako, da vstopi v poslovni prostor in zamoti prodajalko ali stranke (bodisi pod pretvezo menjave denarja bodisi s kakim drugim izgovorom), ko so one zaposlene s tem, pa jim izmakne torbico, denarnico ali denar iz predalov.

Ženska je stara med 30 in 40 let, srednje postave, temnejše poti, daljše črne lase ima spete v kito, na glavi je v času tatvin nosila kapo s šiltom, so osumljenko opisale priče, ter dodale, da ženska govori v polomljeni italijanščini. Na podlagi opisa so sestavili fotorobot osumljenke.

Zaposlene v manjših poslovnih prostorih, predvsem v mestnih središčih in kjer je običajno v trgovini samo en zaposlen ter redke stranke, policija opozarja na previdnost in samozaščitno ravnanje. Vse, ki bi osebo s fotorobota prepoznali ali imeli kakršnekoli druge podatke o njej, pa prosijo, da to sporočijo na 113, najbližji policijski postaji ali na anonimno telefonsko številko 080 1200.