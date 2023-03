V mestu bratovske ljubezni sta bila pri domači zasedbi najbolj učinkovita Joel Embid in James Harden. Kamerunski center je za zmago prispeval 25 točk in devet skokov, ameriški branilec pa 15 točk in 12 podaj.

Pri teličkih, ki so si v prvem polčasu priigrali 12 točk prednosti, je bil drugi najbolj učinkoviti igralec Kyrie Irving s 23 točkami.

Dallas je na dosedanjih tekmah dosegel 37 zmag in doživel 40 porazov. Po Miamiju se bo pomeril še z Atlanto, Sacramentom, Chicagom in San Antoniom.

Minnesota na sedmem mestu ima razmerje zmag in porazov 39-37, Los Angeles Lakers in New Orleans 38-38, desetouvrščena Oklahoma pa 38-39. Utah (36-40) na dvanajstem mestu ima zmago manj od Dallasa.

Milwaukee je v gosteh premagal Indiano s 149:136. Najbolj učinkovit igralec na parketu je bil Jrue Holiday, ki je dosegel 51 točk, kar je njegov najboljši strelski izkupiček v severnoameriški ligi NBA.

Grk Giannis Antetokounmpo je dosegel dosegel trojni dvojček (38 točk, 17 skokov in 12 podaj), slovenski branilec Goran Dragić pa se v 4:42 minute ni vpisal med strelce.

Pri Indiani je novinec Bennedict Mathurin dosegel 29 točk.

V noči na četrtek sta zmagala oba neposredna tekmeca Dallasa za preboj v končnico. Los Angeles Lakers so v Chicagu slavili s 121:110, Oklahoma pa je doma premagala Detroit s 107:106.