Preutrujeni za volanom pretežkih tovornjakov

Kršitve voznikov tovornih vozil na avtocesti so še vedno prepogoste, ugotavljajo na Policijski upravi Celje po včerajšnjem nočnem poostrenem nadzoru na štajerski avtocesti. Policisti so med drugim ustavili romunskega voznika tovornega vozila s priklopnikom in ugotovili, da je bilo vozilo preobremenjeno. Pri kontroli tahografa, ki beleži aktivnosti voznika, pa so ugotovili, da je bila naprava manipulirana in ni prikazovala točnih podatkov o vožnji in aktivnostih voznika. Vozilo so izključili iz prometa, odvzeli registrske tablice in odredili izredni tehnični pregled. Vozniku so izrekli 770 evrov globe, odgovorni pravni osebi pa 4400 evrov. Ustavili so tudi voznika madžarskega tovornega vozila s priklopnikom in ugotovili, da je v tahografu uporabljal drugo kartico. Prav tako so ugotovili še druge kršitve socialne zakonodaje in nepravilnosti zaradi nalaganja tovora. Vozniku so izrekli 2840 evrov globe, odgovorni pravni osebi pa 8640 evrov. Oba voznika sta globo v polovičnem znesku poravnala na kraju.